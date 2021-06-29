تراند الفن: فيديو متداول.. حادث مروع لمواطن بسبب الانشغال بالجوال أثناء القيادة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - وثق مواطن مقطع فيديو لسيارته بعدما وقع له حادث على طريق سريع بسبب انشغاله بالجوال.

وأظهر الفيديو مدى التلفيات التي حلت بالمركبة، حيث ظهرت محطمة تماماً جراء الحادث، فيما أوضح صاحبها أن كل هذا حدث بسبب انشغاله 5 ثوانٍ فقط بالجوال.

وقال المواطن: إنه تحدث في الجوال وفقد انتباه لمدة 5 ثوان فقط فوقع الحادث واصطدم بمؤخرة شاحنة، داعياً للحذر من استخدام الجوال أثناء القيادة.

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