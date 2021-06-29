تراند الفن: تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

بدأت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 10218 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12802 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3977 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 مُتساوي الأوزان” بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2310 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100متساوي الأوزان”، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3268 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول، اليوم الثلاثاء، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ودلتا للإنشاء والتعمير.