فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - أدمن 38 دقيقة مضت آخر الأخبار 12 زيارة
بدأت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي للمؤشرات، حيث انخفض مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 10218 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2168 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 12802 نقطة، ونزل مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 3977 نقطة.
كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70 مُتساوي الأوزان” بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 2310 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 100متساوي الأوزان”، بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 3268 نقطة.
وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 3 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول، اليوم الثلاثاء، وهم: الحديد والصلب للمناجم والمحاجر، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، ودلتا للإنشاء والتعمير.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تراجع جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.