تراند الفن: بدور البراهيم تُحرج متابعة سألتها عن سبب عدم ظهورها مع أشقائها.. وتعلق:”أنت قاعدة معانا!”

صحيفة المرصد:شنت الفاشينيستا بدور البراهيم، هجوما حادا على عدد من متابعيها عندما سألوها عن السبب وراء عدم ظهورها مع أشقائها.

وقالت بدور إبراهيم، في ردها على إحدى متابعاتها: “ليش أنتي قاعدة معانا! كأنك قاعدة معانا وبتشوفي أنا قاعدة ولا لا مع خواتي.. أنا كنت الأول بصور طول الوقت، لكن دلوقتي أنا ما أحب أتصور، ولو حتى قعدت مع أهلي ما بصور، تمام! ياللي قاعدة معانا أنت”.

وحول أسباب الحفاظ على بياض أسنانها، أوضحت: “الحمد لله إنك عارفة إنها سناني الطبيعية، كتير بيفكروني مركبة، السر هو إني ما بشرب شاي وقهوة، أشرب بس مو من عاداتي اليومية إني أشرب، القهوة مليانة زعفران والشاي فيه لون وهو اللي بيصفر في الأسنان، وأنا بفرش أسناني بعد الأكل دائماً والحمد لله أسناني طبيعية وحتى لو هسوي ابتسامة هوليوود راح أسوي لون أسناني، لما بلاقي حد عاملها بيضاء بستغرب جدا”.

وعن أسباب عدم استغنائها عن الظهور بالفلتر، ذكرت:”يعني أنا لو أضمن الكاميرا تطلعلي نفس شكلي الحقيقي ما راح استخدم الفلتر، أصلا السناب أول ما نزل كان من غير فلاتر كان بيطلعنا حلوين ومو محتاجين فلاتر ومقتنعين بأشكالنا، لكن غير نفسه علشان نضطر نستخدم الفلاتر”، مضيفة: “فأنا ماني مضطرة إني أطلع وجهي بصورة مو حلوة وماهي أنا علشان أرضيك، هذه سوالف حريم مو سوالف رجال.. عيب استحي على وجهك”.