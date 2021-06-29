تراند الفن: وزيرة البيئة وسفير الاتحاد الأوروبي يناقشان دعم استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع سفير الاتحاد الأوروبي وسفراء دول الاتحاد وبنك الاستثمار الأوروبي؛ لمُناقشة تدعيم التعاون المُشترك لتعزيز ملف تغير المناخ، ودعم طلب استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.

وأكدت وزيرة البيئة قُوة التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي المُمتد على مدار السنوات الماضية في مجال البيئة، واستثمار هذا التعاون في دعم ملف المناخ محليًا وعالميًا.

واستعرضت فؤاد، خلال اللقاء جُهود مصر على المُستويين الوطني والدولي في قضية تغير المناخ، فعلى المستوى الوطني اتخذت مصر منذ 2015 خطوات سريعة لتحديد مُساهماتها في تغير المناخ، وتابعت خطواتها بدمج بُعد تغير المناخ في عدد أكبر من الوزارات ليصبح أحد ركائز التخطيط الاستراتيجي بها، إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب التمويل للمناخ في العديد من المجالات ومنها مُواجهة نقص الطاقة بتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة وإصدار التعريفة الخاصة بها تحت مظلة مشروعات التخفيف من آثار تغير المناخ، والبحث عن أفضل الطرق للتكيف مع آثار تغير المناخ، خاصة مع تزايد الظواهر المناخية الشديدة.

وأضافت الوزيرة: “مع اتفاق باريس للمناخ والعمل على الخروج بالخطة التنفيذية له في 2018 بمؤتمر المناخ ببولندا، وظهور أهمية الزخم والالتزام السياسي نحو سياسات المناخ، تم إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية وترقية رئاسته ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء لخلق مزيد من الدعم السياسي والتعاون التوثيق بين عدد أكبر من الوزارات المعنية بشكل مباشر أو غير مُباشر، ونعمل على إصدار الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل والاستراتيجية الوطنية للمناخ بتوصية من المجلس، والتي جاءت عملية إعدادها بشكل وطني خالص”.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من إطار العمل الخاص بها، واستعراضه مع شركاء التنمية قبل رفعه للمجلس الوطني للتغيرات المناخية هذا الشهر، تمهيدًا لاعتماده والانتهاء من الاستراتيجية، حيث أشاد شركاء التنمية باطار العمل واصفينه بالشامل، بالإضافة إلى العمل على استراتيجية التعافي الأخضر التي تُعد الوجه الآخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتي ستُوجه جزء من استثمارات الدولة في القطاعات المختلفة لتغير المناخ.

وأشارت إلى الدور الهام الذي تلعبه مصر في ملف المناخ على المستوى الإقليمي، فكان لرئاسة مصر مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (الأمسن) ومجموعة المفاوضين الأفارقة دورًا هامًا في توحيد صوت القارة الإفريقية في مُفاوضات اتفاق باريس للمناخ، والخروج بمبادرتين طموحتين هما: المبادرة الإفريقية للتكيف، والمبادرة الإفريقية للطاقة المتجددة، واستمرار العمل على تنفيذها، حيث استضافت مصر مؤخرًا مجموعة المفاوضين الأفارقة، واستمع الوزراء إلى مداخلاتهم وأطروحاتهم.