تراند الفن: شوبير يتحدث عن إمكانية انضمام لاعبي الأهلي إلى المنتخب في الأوليمبياد

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - تحدّث الإعلامي أحمد شوبير، عن إمكانية لحاق لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بالمنتخب الأوليمبي، خلال المُشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية صباح اليوم: “هناك اتصالات جارية بين شوقي غريب ومُوسيماني في الوقت الحالي، والمُؤكد أن الشناوي وأكرم وصلاح وطاهر موجودون مع موسيماني في نهائي إفريقيا”.

وتابع: “مُوسيماني من الممكن أن يترك للمنتخب الأوليمبي بيكهام وناصر ماهر ومصطفى شوبير، والمؤكد أن الشناوي عاوز يلعب الأولمبياد، ومُستحيل يترك النهائي الإفريقي بأي حال من الأحوال”.

واختتم الإعلامي، أحمد شوبير، قائلًا:” هناك مُحاولة لتأخير وصول المنتخب إلى يوم 18، ومن المؤكد أن كابتن شوقي سيضم بيكهام وناصر ماهر، لكن هل يستغني عن الشناوي وطاهر وصلاح محسن؟”.