تراند الفن: شاهد: بائع تونسي غاضب يرمي “البطيخ” في الشارع.. والكشف عن السبب!

صحيفة المرصد: أوقفت السلطات التونسية، بائع بطيخ متجول، ظهر في فيديو تم تداوله على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يرمي البطيخ أمام أحد مراكز الحرس الوطني، احتجاجا على ما قال إنها “طلب رشوة”.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لبائع الفواكه زياد وهو في حالة غضب شديدة، ويحطم عددا من البطيخ، اعتراضا على طلب عناصر أمن مبلغا ماليا بشكل يومي، وتهديده بمصادرة بضاعته، إن لم يفعل ذلك.

وأكد والد البائع المتجول، أن السلطات أوقفت ابنه، الاثنين، بسبب إلقائه حمولة شاحنته من البطيخ أمام مركز الحرس الوطني بولاية بن عروس، شمالي تونس.

ووفقا لصحيفة “الشروق” التونسية، فإن والد البائع المتجول زياد، أشار إلى أنه وزوجته يعانيان من إعاقات جسدية، مؤكدا أن ابنه الموقوف هو الذي يعيل كافة أفراد العائلة، وبأن تهمتين قد لفقتا له، إحداها تناول الكحوليات. وقال والده إن زياد حطم البطيخ كي يوصل صوته للقيادات في البلاد، آملا بأن يساندوه في حقه.