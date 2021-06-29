فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - وجّه الفنان حسام حبيب، تهديدًا إلى الإعلامية نضال الأحمدية، المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالده حسين حبيب، والذي تحدّث به عن شيرين عبد الوهاب بطريقة غير لائقة، وشرح خلاله خطة لاستيلاء نجله على حسابات شيرين البنكية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وقال حسام حبيب، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” موجهًا حديثه لنضال الأحمدية: “أعتقد العمل الاستقصائي ده هتدفعي ثمنه كبير، لأنك عملتي حاجة مش من حقك، واللي أنت بعتاها دي إيه، دكتورة أسنان ولا إيه ما دام مش مُذيعة”.
وتابع: “أعتقد أنها فرد من أفراد الشبكة المعروفة اللي بتديريها، وإللي بيعملوا أعمال استقصائية كلها معروفة برضو.. ربنا يهديكي، رغم أني معرفش ربنا ممكن يهدي إللي زيك ولا لأ؟”.
حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب
وذكرت نضال الأحمدية، مالكة مجلة “الجرس” في تصريحات لـ“القاهرة 24”، أن فريق عملها يعمل على تلك القضية منذ 6 أشهر، حيث ورد إليهم معلومات بظلم المطربة شيرين، ولكن لم يكن هناك أي دليل مادي ملموس كي يُقدموه إلى الجمهور.
وأضافـت: “عملنا من خلال العمل الاستقصائي على اختراق خصوصية حسين والد حسام حبيب، للحصول على ذلك المقطع الصوتي الذي يُثبت خلاله مُخطط نجله في الاستيلاء على أموال شيرين، وتحكمه في حساباتها البنكية”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حسام حبيب يهدد نضال الأحمدية: “العمل الاستقصائي ده هتدفعي تمنه كبير” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.