تراند الفن: حسام حبيب يهدد نضال الأحمدية: “العمل الاستقصائي ده هتدفعي تمنه كبير” (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 11:09 صباحاً - وجّه الفنان حسام حبيب، تهديدًا إلى الإعلامية نضال الأحمدية، المسؤولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالده حسين حبيب، والذي تحدّث به عن شيرين عبد الوهاب بطريقة غير لائقة، وشرح خلاله خطة لاستيلاء نجله على حسابات شيرين البنكية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقال حسام حبيب، في فيديو نشره عبر حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات “إنستجرام” موجهًا حديثه لنضال الأحمدية: “أعتقد العمل الاستقصائي ده هتدفعي ثمنه كبير، لأنك عملتي حاجة مش من حقك، واللي أنت بعتاها دي إيه، دكتورة أسنان ولا إيه ما دام مش مُذيعة”.

وتابع: “أعتقد أنها فرد من أفراد الشبكة المعروفة اللي بتديريها، وإللي بيعملوا أعمال استقصائية كلها معروفة برضو.. ربنا يهديكي، رغم أني معرفش ربنا ممكن يهدي إللي زيك ولا لأ؟”.

حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب

وذكرت نضال الأحمدية، مالكة مجلة “الجرس” في تصريحات لـ“القاهرة 24”، أن فريق عملها يعمل على تلك القضية منذ 6 أشهر، حيث ورد إليهم معلومات بظلم المطربة شيرين، ولكن لم يكن هناك أي دليل مادي ملموس كي يُقدموه إلى الجمهور.

وأضافـت: “عملنا من خلال العمل الاستقصائي على اختراق خصوصية حسين والد حسام حبيب، للحصول على ذلك المقطع الصوتي الذي يُثبت خلاله مُخطط نجله في الاستيلاء على أموال شيرين، وتحكمه في حساباتها البنكية”.