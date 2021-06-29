وزارة التربية الوطنية موقع تسجيلات مسابقة الاساتذة 2021 concours.onec.dz

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محمد سياف - ابو ظبي - تنطلق تسجيلات مسابقة الاساتذة 2021 اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 29 جوان عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وفقا لما أعلنت عنه وزارة التربية الوطنية بالنسبة للأطوار الثلاثة (ابتدائي، متوسط ، ثانوي) وتأتي مسابقة مسابقة الأساتذة بهدف سد الشواغر في المناصب التعليمية، وتستمر عملية التسجيل لمدة 15 يوما ابتداءا من اليوم .

وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت في وقت سابق أنه سيتم فتح نحو 4 آلاف منصب مالي جديد للتوظيف في قطاع التربية، أما بالنسبة للمترشحين الذين يمكنهم المشاركة في هذه المسابقة فهم خريجي الجامعات في مختلف التخصصات والأساتذة المتعاقدين والمستخلفين، حيث من المتوقع أن يفتح موقع التسجيل في مسابقة الاساتذة 2021 خلال الساعات القادمة عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات .

رابط موقع التسجيل في مسابقة الاساتذة

وتجدر بنا الإشارة إلى أن ما تم تداوله حول إلغاء مستبقة الاساتذة على خلفية استقالة الحكومة عار من الصحة، وهو ما أكده لنا مصدر مطلع من وزارة التربية الوطنية، مشيرا إلى أن قطاع التربية يعاني من عجز في جميع الأطوار التعليمية وهو ما يتطلب سد هذا العجز من خلال توظيف أساتذة جدد .

رابط موقع التسجيل في مسابقة توظيف الاساتذة 2021 : concours.onec.dz