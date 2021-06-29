تراند الفن: شوبير: نتحدث أخيرًا عن الزمالك كنادي مؤسسي.. وإدارته الحالية قوة حقيقية لا تتكلم عن السحر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - علّق الإعلامي أحمد شوبير، على تتويج الزمالك بدوري سوبر السلة، عقب الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 3/2، مُبديًا سعادته لأنه يتحدث عن الزمالك بشكل مؤسسي.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: “فوز الزمالك بدوري سوبر السلة، يدل على أن الفريق يسير بشكل صحيح، مضيفًا: “الموسم الماضي، الزمالك لم يحصل سوى على دوري اليد، أما الموسم الحالي فهو بطل السلة واليد وكأس الطائرة، وأيضًا وصيف إفريقيا في الطائرة، وأخيرًا نتكلم عن الزمالك كنادي مؤسسي”.

وأضاف شوبير: “إدارة الزمالك الحالية قوة حقيقية، فهم لا يتحدثون عن السحر والكلام الفاضي، وناس بتحب ناديها بجد وبتدفع الحقوق لأصحابها في المواعيد المُتفق عليها، هذا ما يحدث في نادي الزمالك”.

وتابع: “بحيي إدارة الاتحاد السكندري، والتنافس والاحترام والسلوك الجيد هو مُتعة الرياضة”.

وواصل الإعلامي شوبير: “أتمنى من جمهور الزمالك، أن يعرف أن فريقه سيظل بهم وبأعضائه بنجومه.. موسم رياضي رائع للزمالك”.