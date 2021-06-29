تراند الفن: تعرف على أسعار الأضاحي الحية في الأسواق

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تشهد أسعار اللحوم استقرارا خلال الفترة الحالية، بعد ارتفاع شهدته مؤخرا بنحو 20%، وبما يعادل 15-20 جنيها للكيلو، حسب أعضاء شعبتي المستوردين والقصابين بالغرف التجارية، متوقين ارتفاع الأسعار قرب عيد الأضحى المبارك، مع زيادة الطلب والقوة الشرائية.

ووفق تجار ومستوردين للحوم، فإن حركة الطلب تعد مستقرة خلال الفترة الحالية، حيث تزداد بشكل كبير قبل عيد الأضحى بأسبوعين، وبالتالي من المتوقع زيادة القوة الشرائية خلال الأسبوع المقبل.

ولفتو إلى أن هناك كميات كبيرة تم استيرادها من الخارج وبخاصة من السودان تمهيدا لسد احتياجات الطلب المتزايدة خلال العيد، منوهين أن حجم استهلاك السوق المصرية من اللحوم يبلغ نحو 1.2 مليون طن سنويًا يتم استيراد %50 منها من الخارج.

أسعار الأضاحي الحية:-

سعر عجول بقرية للكيلو الحية يصل إلى 60 جنيها للكيلو.

سعر الكندوز 145 إلى 50 جنيه للكيلو.

أسعار العجول الجاموسي 50 إلى 55 جنيهًا للكيلو قائم.

سعر الجملي والجاموسي الكبير من 100 إلى 130 جنيه للكيلو.

سعر الخراف الحية من 60 إلى 70 جنيه للكيلو.

سعر الضأن من 140 إلى 160 جنيه للكيلو.