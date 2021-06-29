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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - لقي محمود عيد عبد ربه، 39 سنة، مقيم بالسليين، سائق سيارة نقل ثقيل بالفيوم، مصرعه، فجر اليوم، وأصيب مساعده، يوسف شاهين مسعود، 18سنة، بحروق في الجسم، إثر حادث تفحم سيارة نقل ثقيل، بعد اشتعالها على الطريق الإقليمي اتجاه الواحات خلال سيرها على الطريق، نتيجة ارتفاع درجة حرارة السيارة مع سُخونة الجو، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق في ذلك.
وحاول سائق السيارة إخماد الحريق، ولكن لم يتمكن من ذلك، حتى طالته النيران، وتفحم هو الآخر مُحترقًا، وتوفي على إثر ذلك.
وكان اللواء رمزي بسيوني المزين، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من اللواء صبري عزب، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغًا من العميد خالد حسن، مأمور مركز شرطة طامية، باحتراق سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي، اتجاه الواحات، بنطاق محافظة الفيوم.
وانتقلت قوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق، واستخرجوا مساعد قائد السيارة الذي أصيب بحروق بالجسم، ورفض عدم ذهابه إلى المستشفى، إلا بعد استخراج جثة السائق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، والمصاب إلى المستشفى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: مصرع سائق في حادث تفحم سيارة نقل وإصابة مساعده بالفيوم (صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.