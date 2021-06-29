تراند الفن: “مياه أسيوط”: ورشة سباكة و25 شنطة عدة لصيانة الوحدات الصحية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الانتهاء من تدريب 25 من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة، برعاية منظمة اليونيسيف، وذلك طبقًا للبرتوكول المشترك بين وزارة الصحة وشركة مياه أسيوط والوادي الجديد.

حضر التدريب دكتور حسن هاشم محمد، مدير إدارة الحجر الصحي، وريمون شكري سعود، المُنسق الميداني ببرنامج المياه باليونيسيف.

واستهدف التدريب العاملين داخل 14 وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة، حيث تم تأهيلهم وتدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه، بجانب شرح جزء نظري عن عدد المحطات داخل أسيوط، ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن، إضافة إلى الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

كما تم تدريبهم على كيفية تركيب القطع الموفرة، حيث توفر نحو 50% من كمية المياه المستخدمة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة، بإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه، والذي ينعكس أيضًا على قيمة فاتورة الاستهلاك.

وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمُواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الحضور، وتوزيع 25 شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها في هذه الأعمال في نهاية التدريب.