فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، الانتهاء من تدريب 25 من العاملين بالوحدات الصحية على أعمال السباكة، برعاية منظمة اليونيسيف، وذلك طبقًا للبرتوكول المشترك بين وزارة الصحة وشركة مياه أسيوط والوادي الجديد.
حضر التدريب دكتور حسن هاشم محمد، مدير إدارة الحجر الصحي، وريمون شكري سعود، المُنسق الميداني ببرنامج المياه باليونيسيف.
واستهدف التدريب العاملين داخل 14 وحدة صحية بجميع مراكز المحافظة، حيث تم تأهيلهم وتدريبهم على أعمال الصيانة والإصلاح للحنفيات والخلاطات وكافة أنواع السباكة داخل دورات المياه، بجانب شرح جزء نظري عن عدد المحطات داخل أسيوط، ومراحل تنقية مياه الشرب والمجهودات التي تبذلها الشركة في توفير كوب مياه شرب نظيف لكل مواطن، إضافة إلى الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.
كما تم تدريبهم على كيفية تركيب القطع الموفرة، حيث توفر نحو 50% من كمية المياه المستخدمة عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة، بإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه، والذي ينعكس أيضًا على قيمة فاتورة الاستهلاك.
وتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمُواجهة فيروس كورونا من ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بين الحضور، وتوزيع 25 شنطة أدوات سباكة بمحتوياتها لاستخدامها في هذه الأعمال في نهاية التدريب.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: “مياه أسيوط”: ورشة سباكة و25 شنطة عدة لصيانة الوحدات الصحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.