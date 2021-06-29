تراند الفن: “الحماية المدنية” تنقذ رضيعًا أُغلق عليه باب الشقة في المنوفية

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - تمكنت قوات الحماية المدنية، التابعة لمديرية أمن المنوفية، من إنقاذ رضيع، بعد استغاثة والدته من غلق باب منزلها عليه، في الدور العاشر بحي ميت خاقان التابع لمدينة شبين الكوم، وعدم تمكنها من الدخول.

البداية كانت بتلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بتلقي بلاغ من ربة منزل مقيمة ميت خاقان التابع لمدينة شبين الكوم بعد غلق باب شقتها الموجودة في الدور العاشر، وعدم تمكنها من الدخول وسط صرخات طفلها الرضيع.

وعلى الفور أصدر اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، تعليمات للعميد علاء عويس مدير الحماية المدنية بالمنوفية، بالدفع بقوة من رجال الحماية المدنية لإنقاذ الطفل ومساعدة الأم.

وأوضح مصدر، أن أهالي ميت خاقان حاولوا فتح باب الشقة المصفح، لكنهم فشلوا، لحين حضور رجال الحماية المدنية بالمنوفية، وتمكنهم من دخول المنزل عبر أحد النوافذ حفاظًا على حياة الطفل، وذلك في استجابة إنسانية فورية من رجال الشرطة بمديرية أمن المنوفية.

من جانبها، وجهت ربة المنزل، الشُكر إلى مدير أمن المنوفية على التحرك السريع، وإصدار تعليمات بتحرك قوات الحماية المدنية، لإنقاذ الرضيع وفتح الباب بمهارة وسرعة عالية، فيما تم استكمال الإجراءات القانونية في الواقعة.