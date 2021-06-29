تراند الفن: وزير خارجية إسرائيل يصل إلى الإمارات لافتتاح السفارة الجديدة في أبوظبي

وصلت منذ قليل، الطائرة التي تقل يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي إلى دولة الإمارات، في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها، لافتتاح السفارة الإسرائيلية الجديدة في العاصمة أبوظبي، وقنصلية تل أبيب في دبي، وفقا لـ “العربية”.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الإسرائيلي نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد، كما سيُوقع اتفاقًا للتعاون الاقتصادي مع الجانب الإماراتي، وفق لقناة “كان” الإسرائيلية.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي على حسابه في موقع “تويتر”، صورة له من داخل الطائرة، مُعلقا بالقول: “أنطلق في زيارة تاريخية إلى الإمارات”.

ويائير لابيد، هو أول وزير في الحكومة الإسرائيلية، يقوم بزيارة رسمية إلى الإمارات، منذ توقيع اتفاق التطبيع أواخر العام الماضي، لكن يتم تنسيق زيارات إضافية.