فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - يواجه منتخب مصر لكرة اليد بقيادة المدير الفني الإسباني، روبرتو باروندو جارسيا، منتخب إسبانيا، اليوم، وذلك ضمن الدورة الودية التي تقام بإسبانيا حاليًا، ويشارك بها المنتخب الوطني لكرة اليد، استعدادًا لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021.
وخاض المنتخب الوطني الأول لكرة اليد، أول مُباراة له بالدورة الودية أمس، أمام المنتخب الكرواتي.
واختار الإسباني روبرتو جارسيا باروندو، المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة اليد، 20 لاعبًا لقائمة المنتخب، استعدادًا للمُشاركة في دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها طوكيو بداية من 23 يوليو المقبل.
وجاءت قائمة منتخب اليد على النحو التالي:
حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.
الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن صفا.
الظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح.
صانع الألعاب: أحمد هشام السيد “دودو” – أحمد خيري – سيف الدرع.
الجناح الأيمن: محمد سند – أكرم يسري.
الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد – محسن رمضان.
الدائرة: محمد ممدوح هاشم – إبراهيم المصري – وسام نوار – أحمد عادل.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: منتخب اليد يواجه إسبانيا اليوم في ثاني مبارياته الودية استعدادًا لأولمبياد طوكيو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.