فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - أدمن 46 دقيقة مضت آخر الأخبار 16 زيارة
تحدث الإعلامي أحمد شوبير، عن فوز الزمالك على مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس الاثنين، على استاد السويس، ضمن مُنافسات الجولة السابعة والعشرين من مُسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي: “في كل الأحوال، الزمالك فاز على مصر للمقاصة، لكنه لم يُقدم العرض المُنتظر، والقلعة البيضاء قدمت عرضًا دون المتوسط أمام الفريق الفيومي أمس”.
وعن أحقية وجود ركلة جزاء لمصر للمقاصة، أكد شوبير: “كرة مصر للمقاصة لمست يد لاعب الزمالك بالفعل لكنها ليست ركلة جزاء، وذلك حتى نهاية الموسم، وبداية من المُوسم المقبل ستحتسب نظرًا لتعديلات القانون.”.
وتابع شوبير: “تغيرات محمد عظيمة كانت جيدة، والزمالك سيفقد يوسف أوباما وإمام عاشور خلال مباراة غزل المحلة بسبب حصولهما على الإنذار الثالث، وفرق النقاط هيحط الأهلي تحت ضغط”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: شوبير: كرة مصر للمقاصة لمست يد لاعب الزمالك لكنها ليست ركلة جزاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.