تراند الفن: محافظ جنوب سيناء: أنشأنا 30 ملعبا للبدو بجهود ذاتية (فيديو)

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن الدولة المصرية تدعم البدو، ووفرت لهم 2400 منزل بدوي، وتعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، وأبرزها رصف الطرق، موضحًا: “عملنا 30 ملعب خماسي نجيله صناعي في الجبال بجهود ذاتية”.

وأضاف فودة خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: “بروح لأولادنا في الجبال، وبعمل لهم مدارس ابتدائية ومدارس فصل واحد وبعدين بنعملهم ملعب كورة خماسي ونجيب الفانلات والشورتات والكور ونديهم الملعب ونقول لهم حافظوا عليه”.

وتابع محافظ جنوب سيناء، أن تواصل الدولة المصرية مع البدو رفع روحهم المعنوية وجعلهم يرفعون أعلام مصر: “نربي جيلا جديدا يحب بلدهم ومحافظتهم، وهذا ما نحاول التأكيد عليه”.

وحول محافظة شرم الشيخ، أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى تطعيم كافة العاملين في قطاع السياحة: قائلا: “جالنا وفد من أوكرانيا وصربيا وبيلاروسيا، وسنعقد توأمة مع مدينة نيش الصربية للترويج للسياحة، على غرار ما حدث مع أذربيجان والمجر وبيلاروسيا لزيادة استقبال الوفود السياحية”.

وأضاف، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء: “وزير السياحة يعمل بمنتهى القوة والنشاط، لكننا نقف بجانبه حتى لا يعمل بمفرده، فنحن نعمل بروح الفريق، لأن النجاح الذي تحقق مؤخرا في المحافظة ليس نتاجا لجهودي فقط، لكن الجميع شاركوا فيه”.