فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 10:09 صباحاً - صحيفة المرصد: أعلن حساب سناب وزارة الداخلية عن القبض على 4 أشخاص في وضع غير طبيعي بعسير. وقال سناب الداخلية:”ضبطت دوريات الأمن التابعة لمنطقة عسير أثناء عمليات المسح الميداني عدداً من المخالفات الموجبة للتوقيف”. وأشار إلى أن دوريات الأمن في مدينة أبها ضبطت 4 أشخاص في وضع غير طبيعي، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبلغ مالي مجهول المصدر، وقطعة يشتبه أنها من مادة الحشيش المخدر، و18 قرص خاضع للرقابة الطبية، وسلاح أبيض. وتابع أنه بعد الاشتباه بإحدى المركبات تم استيقافها وتبيّن بأن المركبة لا تعود ملكيتها لقائدها وكذلك وجود تعميم بالقبض عليه، موضحا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم جميعاً.

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: بيان أمني بشأن القبض على 4 أشخاص في وضع “غير طبيعي” بعسير.. والكشف عن ما عثر بحوزتهم! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.