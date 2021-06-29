تراند الفن: “جاية معاك” لنانسي عجرم تتخطى مليون مشاهدة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏5 دقائق مضت آخر الأخبار 2 زيارة

حقق فيديو كليب الفنانة نانسي عجرم “جاية معاك” نحو مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب” بعد 3 أيام من طرحه. وتقول كلمات الأغنية: طب أنا جاية معاك.. طب أنا همشي وراك.. أنا هصدق وهجرب حظي وهعمل ضمناك.. حبيبي أصل عينيك بتقول إنك يا ما هنا يا هناك.. كان نفسي أقول قلبي في حبك مش جاي بس أعمل إيه.. طب همسك نفسي إزاي.. سلمت أنا قلبي خلاص يا ويلي في لقاك. وطرحت الفنانة اللبنانية مُؤخرًا أغنيتين من ألبومها “نانسي 10”، الأولى تحمل اسم “حبك بيقوي”، من كلمات خالد تاج الدين، وألحان وليد سعد، وتوزيع هاني يعقوب، والأغنية الثانية بعنوان “مشكلتك الوحيدة” كلمات علي المولى، وألحان أيمن قميحة، وتوزيع باسم الرزق.

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