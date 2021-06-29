تراند الفن: مهاب ياسر: تلقيت بعض العروض من NBA.. وبنسبة كبيرة والتر هودج مستمر في الزمالك

كشف مهاب ياسر، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك، عن حقيقة العروض الأمريكية لضمه خلال الفترة المقبلة.

وقال مهاب ياسر في تصريحات إذاعية: “حصولي على جائزة أفضل لاعب صاعد، بفضل زملائي في الفريق، ومن غير زملائي لن استطيع الحصول عليها، والجميع دعمني”.

وعن وجود عروض لضمه من الدوري الأمريكي للمحترفين NBA قال مهاب ياسر: “الحمد لله تلقيت أكثر من عرض، لكن لا توجد حاجة أكيدة حتى الآن”.

وعن استمرار والتر هودج مع الزمالك في الموسم المقبل، قال مهاب ياسر: “بنسبة كبيرة والتر مستمر مع الزمالك، وهو حابب يجدد ويستمر في النادي”.