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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن 34 دقيقة مضت المرصد 12 زيارة
صحيفة المرصد : كشفت مصادر إن رجل الأعمال السعودي فواز الحكير يعتزم عرض الوحدة السكنية الذي يمتلكها في ناطحة سحاب بمنطقة 432 بارك أفنيو، أحد أفخم المجمعات السكنية في نيويورك، للبيع بسعر يصل إلى 170 مليون دولار. وفقاً لـ”البيان”
وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى أن هذا السعر يقترب من ضعف الثمن الذي دفعه الحكير لشراء الوحدة في 2016. وإذا تمت الصفقة بهذا السعر فستكون واحدة من أغلى الصفقات العقارية في الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الأنباء بالتزامن من انتعاش سوق العقارات الفاخرة في نيويورك والتي تضررت بشدة خلال العام الماضي من جائحة فيروس كورونا المستجد. وقد تم بيع شقتين بالقرب من 220 سنترال بارك ساوث مقابل حوالي 5ر157 مليون دولار في واحدة من أغلى صفقات بيع الوحدات السكنية في المدينة.
يذكر أن الوحدة التي يعتزم الحكير بيعها تقع في الطابق 96 وتزيد مساحتها على 8000 قدم مكعب وبها 6 غرف نوم، بحسب بيانات بيع الوحدة الموجودة لدى مكتب المدعي العام لنيويورك.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: فواز الحكير يعرض شقة سكنية في نيويورك للبيع.. والكشف عن سعرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.