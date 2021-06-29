تراند الفن: “هوشة” جماعية بين مجموعة رجال في حديقة عامة بأبها

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - أدمن ‏28 دقيقة مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد : تداول نشطاء بموقع تويتر مقطع فيديو لمضاربة جماعية وقعت في حديقة عامة بمدينة أبها بمنطقة عسير. وأظهر الفيديو تبادل الضرب بالأيدي والركلات بالأرجل بين مجموعة من الأشخاص وسط تجمهر كبير ورجال أمن الحديقة محاولين إنهاء تشابك أطراف المشاجرة وفض المشكلة.

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