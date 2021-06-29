- 1/3
- 2/3
- 3/3
فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 09:09 صباحاً - شارك الفنان أحمد زاهر جمهوره، صورًا من حفل تخرّج ابنتيه، ملك وليلى، معبرًا عن سعادته بهذا اليوم، متمنيًا للجميع الإحساس بنفس شعوره.
ونشر زاهر الصور بحسابه الشخصي على “انستجرام”، وعلق عليها: “بتاني اتخرجوا النهاردة..حالة غريبة أول مره أحس بيها مشاعر كتير متلخبطه فرح، وسعادة، وفخر، و خوف علي بكره، ودموع”.
واستكمل: “ما هو احنا المصريين نفرح أو نحزن لازم نبكي مش عارف ليه، احاسيس كثيرة، ومع بعض مرة واحدة”.
وأضاف متمنيًا السعادة للأباء بأبنائهم: “بجد كنت طاير من الفرح..الحمدلله والشكر لله على كل السعادة اللي كنت فيها..الحمدلله علي تخرج ملك وليلي، وعقبال منى ونور، وربنا يفرحكم كلكم بولادكم…ملك وليلى بحبكم أوي وفخور بيكم قد الدنيا كلها”.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أحمد زاهر عن تخرج أبنائه: “كنت طاير من الفرح” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.