تراند الفن: هيئة الرعاية الصحية تنجح في إنقاذ حياة مريض بجراحة ناجحة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة لتوصيل شريان علي شريان عن طريق وصلة صناعية تحت الترقوة، لمريض فشل كلوي، وذلك لأول مرة بمركز 30 يونيو للكُلى والمسالك البولية، التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

وأوضح بيان الهيئة اليوم، أن هذه العملية التي تم إجراؤها لمنتفع يبلغ من العمر 55عاما، وهو مريض فشل كلوي مزمن، تعد هي الجراحة الأولى من نوعها ليست في محافظة الإسماعيلية فقط، بل في إقليم القناة كله، وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وتصل تكلفتها خارج التغطية الصحية الشاملة لـ 100ألف جنيه.

وتابع بيان الهيئة اليوم: قام بإجراء العملية فريق طبي من أمهر الاستشاريين بهيئة الرعاية الصحية يترأسه أ.د. إيهاب نبيل، استشارى جراحة الأوعية الدموية، وبمعاونة أ.د. محمد الشناوي، استشاري التخدير، وذلك تحت إشراف د.محمد عبدالعظيم عليوة مدير مركز 30يونيو للكُلى والمسالك البولية بالإسماعيلية.



واستكمل البيان: من خلال هذه العملية تم إنقاذ حياة المريض، وذلك دون تحميله أي أعباء مالية ولا مشقة الانتقال خارج محافظته، الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه تم إجراء العملية للمنتفع، داخل المحافظة ولم يدفع سوى 300جنيه وهي نسبة المساهمة فقط.

وأضاف البيان، أن الحالة الصحية للمريض الآن مستقرة، لافتًا أن هذا الإجراء يأتى ضمن حزمة من الإجراءات المستحدثة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، إضافة إلى مجموعة الخدمات الأخرى التى تضمن حصول مواطنى الإسماعيلية على الخدمة المُثلى، والتى تضاهى فى جودتها أعظم المراكز العالمية داخل المحافظة دون تحميلهم مشقة السفر والعناء من أجل توافر الخدمة.

وأشار البيان، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تمتلك عدد من المستشفيات بمحافظات بورسعيد، الإسماعيلية، الأقصر مسجلة لدى هيئة الاعتماد والرقابة الصحية طبقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، كما تحظى مستشفيات الهيئة المجهزة على أعلى مستوى بعدد من كبار الاستشاريين في كافة التخصصات الطبية النادرة، وبذلك يكون لديها المقومات الأساسية للوصول لأن تكون (قبلة الطب في مصر).