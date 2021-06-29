تراند الفن: وظائف شاغرة لدى مشروع البحر الأحمر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، المملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع البحر الأحمر السياحي.

وأوضحت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– المدير التجاري.

– أخصائي مرافق.

– مساعد قائد قوارب.

– أخصائي معلومات المشروع.

– مدير أول الهندسة الكهربائية.

– مساعد مدير الهندسة الكهربائية.

– أمين المخزن.

– مدقق حسابات الدخل.

– مشرف موارد بشرية.

– مساعد مدير تجاري.

– مدير تجاري أول.

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