فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أكدت معلومات قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، باختباء 3 من العناصرالإجرامية شديدة الخطورة، لهم معلومات جنائية بشقة سكنية مستأجرة بدائرة قسم شرطة قنا.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، ولدى استشعارهم بالقوات، بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلتهم إطلاق النيران، وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.
وأسفر ذلك عن مصرع أحد العناصر الإجرامية، سبق إتهامه فـى 17 قضية، من بينها “سرقة بالإكراه” ومحكوم عليه بالحبس 6 سنوات فـى قضيتين، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية “قتل”.
وعثر بجواره على بندقية آلية، وعدد من الطلقات، وطبنجة، كما أمكن ضبط العنصرين الآخرين “لهما معلومات جنائية – مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضيتين “إطلاق أعيرة نارية”، وبحوزتهما “2 بندقية آلية وعدد من الطلقات، وكمية من مخدرالهيروين، ومبالغ مالية مُقلدة”، كما تم ضبط سيارتين ملاكي خاصة بالعناصر الإجرامية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ضبط تشكيل عصابي بحوزته سلاح ناري وهيروين في قنا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.