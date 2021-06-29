فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 08:09 صباحاً - أدمن 18 دقيقة مضت آخر الأخبار 11 زيارة
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إقامة مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السادسة مساءً، لكشف تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة.
وفي وقت سابق علّق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على نشر نماذج أسئلة وإجابات الامتحان التجريبي الثالث لطلبة الثانوية العامة، بعد أن كان من المقرر تأديتها في التاسعة من صباح اليوم الخميس، حسب إعلان الوزارة السابق.
ورد “شوقي”، على تساؤل الطلاب بشأن عدم وجود إعلان رسمي مسبق بنشر الامتحانات من قبل الوزارة، عبر جروب “محبي طارق شوقي”، في تطبيق “واتساب”، قائلًا إن الامتحانات موجودة للتدريب والتعرف على الأسئلة ومواصفاتها وكذلك الإجابات”.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. وزير التربية والتعليم يعلن تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات الثانوية العامة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.