تراند الفن: القبض على اثنين من المتهمين بالاعتداء على سيدة نبروه وجهود لضبط الثالث بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على اثنين من المتهمين بالاعتداء على سيدة نبره، وتكثف جهودها للقبض على المتهم الثالث، وذلك بعد تداول مقطع فيديو على أحد المواقع الإخبارية متضمنًا قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على إحدى السيدات، وطرحها أرضًا بقرية الطيبة بدائرة مركز نبروه بالدقهلية.

وبالفحص تبين أن الواقعة مُحرر بشأنها محضر بدائرة مركز شرطة نبروه، بمديرية أمن الدقهلية، يتضمن بلاغ إحدى السيدات مقيمة بدائرة المركز ومصابة بكدمات وسحجات متفرقة، واتهمت 3 أشخاص مقيمين بذات العنوان، بالتعدي عليها بالضرب بالأيدى، وإحداث إصابتها لخلافات بينهم بسبب الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات، فقد أمكن ضبط اثنين من المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الثالث.