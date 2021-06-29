تراند الفن: بالفيديو: مواطن يوثق تعرضه لحادث مروع.. ويعلق: السبب أني رفعت الجوال 5 ثواني فقط

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 صباحاً - أدمن ‏9 دقائق مضت المرصد 11 زيارة

صحيفة المرصد: نشر شخص مقطع فيديو أظهر حدوث تلفيات كبيرة في سيارته بعد تعرضه لحادث تصادم على أحد الطرق بالمملكة .

وأوضح موثق الفيديو أنه تعرض لحادث شنيع قائلا: “هذي سيارتي.. الحادث كله على بعضه بسبب أني رفعت الجوال 5 ثواني فقط وصار اللي صار.. الحمدالله على السلامة”

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