فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 صباحاً - قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم؛ إن الجهات الحكومية ذات العلاقة، قد أتمت استعدادها لتنظيم أماكن تجمع الأسواق وفق المحددات الصحية المقررة؛ وسيتم إقرار إعادة فتح الأسواق الشعبية من اليوم.
وأكد في تصريح صحفي اليوم، على ضرورة إبراز العاملين لشهادة التطعيم، مهيبًا بالمواطنين ومرتادي هذه الأسواق، الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية الشخصية، والالتزام بالمحددات الخاصة بتنظيم عمل الأسواق.
كما وجَّه التحية للعاملين والتجار في هذه الأسواق على سرعة تجاوبهم، والتزامهم بحملة التطعيم ضد الفيروس، قائلًا: “ننتظر تعاونهم التام مع الجهات الحكومية الميدانية، ممثلة في شرطة البلديات وطواقم التفتيش والمتابعة لتنفيذ البروتوكول الصحي الناظم للعمل.
وجدد الدعوة بضرورة الحصول على التطعيم ضد الفيروس، لأثره الإيجابي في تعزيز المناعة الصحية، وتحصين مجتمعنا في مواجهة أية موجات محتملة لانتشار الفيروس أو طفرات جديدة.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: الإعلام الحكومي بغزة: إعادة فتح الأسواق الشعبية ابتداء من اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.