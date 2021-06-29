تراند الفن: الإعلام الحكومي بغزة: إعادة فتح الأسواق الشعبية ابتداء من اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 07:09 صباحاً - قال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة اليوم؛ إن الجهات الحكومية ذات العلاقة، قد أتمت استعدادها لتنظيم أماكن تجمع الأسواق وفق المحددات الصحية المقررة؛ وسيتم إقرار إعادة فتح الأسواق الشعبية من اليوم.

وأكد في تصريح صحفي اليوم، على ضرورة إبراز العاملين لشهادة التطعيم، مهيبًا بالمواطنين ومرتادي هذه الأسواق، الحفاظ على إجراءات السلامة الصحية الشخصية، والالتزام بالمحددات الخاصة بتنظيم عمل الأسواق.

كما وجَّه التحية للعاملين والتجار في هذه الأسواق على سرعة تجاوبهم، والتزامهم بحملة التطعيم ضد الفيروس، قائلًا: “ننتظر تعاونهم التام مع الجهات الحكومية الميدانية، ممثلة في شرطة البلديات وطواقم التفتيش والمتابعة لتنفيذ البروتوكول الصحي الناظم للعمل.

وجدد الدعوة بضرورة الحصول على التطعيم ضد الفيروس، لأثره الإيجابي في تعزيز المناعة الصحية، وتحصين مجتمعنا في مواجهة أية موجات محتملة لانتشار الفيروس أو طفرات جديدة.