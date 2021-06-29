فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 11 دقيقة مضت آخر الأخبار 10 زيارة
في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوى الاحتياجات الخاصة، أقامت الهيئة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص، حيث قدم القصر عرض بفيلم أونلاين للأطفال، عن السيرة الذاتية لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.
تناول الفيلم طفولة طه حسين الصعبة، التي لم تكن تنبئ عن مستقبله لولا روح التحدي، وذلك لتعليم الأطفال الإصرار ومحاربة الجهل واستغلال الحواس المتاحة من أجل التميز والإبداع، كما عقدت ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان “الصداقة وقيمتها” مع الفنانة ميادة شيريت، تضمنت رسم مواقف للصداقة من خلال إحساس الاطفال وخيالاتهم، وقدمت هناء فتحي ورشة حكي للأطفال بالمكتبة لقصتي الفتح الكبير وتحطم الآلهة، بجانب مسابقة ثقافية قدمها إسلام محمد، وفقرة إكتشاف مواهب فى الفن الشعبى والأداء الحركى، مع الفنان خالد نصر الدين.
وقدمت مروة شيريت في مجال الأشغال الفنية طريقة مبسطة، لاستغلال خامات البيئة، منها كرتونة بيض تعطي تموجات البحر، وذلك باستخدام كارتون علي شكل قلاع تم عمل مركب في البحر.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ورش فنية وعروض سينمائية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.