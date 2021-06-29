تراند الفن: ورش فنية وعروض سينمائية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل

في إطار اهتمام الهيئة العامة لقصور الثقافة بذوى الاحتياجات الخاصة، أقامت الهيئة عددا من الأنشطة الثقافية والفنية بقصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص، حيث قدم القصر عرض بفيلم أونلاين للأطفال، عن السيرة الذاتية لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين.

تناول الفيلم طفولة طه حسين الصعبة، التي لم تكن تنبئ عن مستقبله لولا روح التحدي، وذلك لتعليم الأطفال الإصرار ومحاربة الجهل واستغلال الحواس المتاحة من أجل التميز والإبداع، كما عقدت ورشة فنون تشكيلية للأطفال بعنوان “الصداقة وقيمتها” مع الفنانة ميادة شيريت، تضمنت رسم مواقف للصداقة من خلال إحساس الاطفال وخيالاتهم، وقدمت هناء فتحي ورشة حكي للأطفال بالمكتبة لقصتي الفتح الكبير وتحطم الآلهة، بجانب مسابقة ثقافية قدمها إسلام محمد، وفقرة إكتشاف مواهب فى الفن الشعبى والأداء الحركى، مع الفنان خالد نصر الدين.

وقدمت مروة شيريت في مجال الأشغال الفنية طريقة مبسطة، لاستغلال خامات البيئة، منها كرتونة بيض تعطي تموجات البحر، وذلك باستخدام كارتون علي شكل قلاع تم عمل مركب في البحر.