فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 37 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أوضح المطرب حسام حبيب أن العلاقة مع والده حسين حبيب غير مستقرة، لأنه قام بإذائه كثيرًا في حياته، مشيرًا إلى أن التسجيل الصوتي المُسرب لخطته لم تكن السابقة الأولى من نوعها لمحاولات هدم حياته مع زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب.
وظهر حسام بمقطع فيديو برفقة زوجته شيرين وابنتها، نشره عبر حسابه الشخصي على “انستجرام”، قال خلاله:” هناك العديد من الأشخاص في الدائرة المحيطة بحياة شيرين تأذت من قوة علاقته بها خاصة بعد الزواج، لأنه أصبح البوصلة التي توجهها لأخذ حقوقها كاملة من الناس، مضيفًا: “بالبلدي مضايقين إن الحنفية اتقفلت عليهم”.
وأشار حسام إلى أن التسجيل الصوتي المُسرب لوالده، يعلم جيدًا ما في نفسه ومخططاته، مضيفًا: “الشخص اللي خلفني تسبب في تكرار الأذى لي، وعارف مين اللي استدرجه وعارف كل حاجة، ولا من حق اللي اتزق عليه يتكلم عني”.
وأضاف، والدتي منفصلة عن والدي منذ 30 عامًا، وهي التي ربتني وعلمتني أن أوده دائما، رغم ما تسبب به طوال حياتي من إذاء، وحتى آخر وقت كنت أوده.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حسام حبيب: “والدي آذاني كثيرًا ومنفصل عن والدتي من 30 عامًا” (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.