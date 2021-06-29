فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أدمن 18 دقيقة مضت آخر الأخبار 13 زيارة
أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مناطق “معسكرات الشرطة بصلاح سالم – مدينة البعوث – منطقة العباسية – منطقة الظاهر”، وضعفها بباب الشعرية والجمالية، اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأربعاء.
وقالت الشركة إن سبب انقطاع المياه هو تحويل مسار خط قطر1200مم المتعارض مع تنفيذ المرحلة الثالثة لمحور الفردوس بدءًا من تاكى بشارع أحمد سعيد إلى نفق أبو حشيش.
وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات، إلى تدبير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع، وستقوم الشركة بتوفير سيارات مُحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: اليوم.. قطع المياه لمدة 10 ساعات عن ست مناطق بالقاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.