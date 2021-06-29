فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 صباحاً - أعلن المطرب حسام حبيب، قطع علاقته بوالده ومقاضاته بعد التسريب الأخير.
وأوضح حسام حبيب، في مقطع فيديو جديد نشره على حسابه بموقع “انستجرام”، أن والده استدرج لمصالح خاصة، وعلاقته بزوجته شيرين لا يفرقها بشر.
وتابع حسام حبيب: “لا أدير حسابات أو شغل شيرين ولكن شركة منفصلة بفريق محترف”.
ودافعت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ووالدته، بعد التسريب الصوتي المسجل المنسوب لوالد زوجها، الذي زعم فيه أن حسام يتحكم بحسابات شيرين المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كما ذكر فيه عن كره والدة حسام لشيرين.
وأكدت شيرين عبد الوهاب، في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع “تويتر”، أن ما تردد غير صحيح بالمرة، مشيرة إلى أن زوجها حسام حبيب غير مسؤول عن أي توكيلات خاصة بها وجميع “الفيز” الخاصة بها باسمها.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حسام حبيب يعلن قطع علاقته بوالده ومقاضاته بعد التسريب: استدرج لمصالح خاصة وعلاقتي بشيرين لا يفرقها بشر (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.