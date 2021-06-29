تراند الفن: طرق إعادة استخدام منتجات العناية بالبشرة

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 06:09 صباحاً - في بعض الأحيان، يجد الشخص المنتجات التي اقتناها لا تناسب بشرته، مما يؤدي إلى ترك المنتجات على الأرفف دون استخدام، لذا إليك بعض النصائح التي يمكنك من خلالها إعادة توظيف منتجات العناية بالبشرة التي لم تنجح معك، حسب ما ذكر موقع ” تايمز أوف إنديا”.

مرطبات الوجه

إذا كان لديك كريمات وجه لا تعمل على وجهك، فلا بأس من استخدامها على جسمك، كما يمكنك أيضًا استخدامها كمرطبات لليدين وتطبيقها بعد غسل يديك.

منظفات الزيت

الطرق الجيدة لاستخدام المنظفات الزيتية التي تسببت في ظهور بشرتك هي استخدامها كمنظف لفرشاة الماكياج، لأنها تكسر جزيئات المكياج وتنظف الفرشاة جيدًا، كما يمكنك أيضًا استخدام المنظفات الزيتية لإزالة علامات مزيل العرق من ملابسك.

زيوت للوجه

هناك بعض الزيوت التي يمكن استخدامها على فروة الرأس مثل زيت السكوالين وزيت جوز الهند وزيوت اللوز وغيرها الكثير، كما يمكنك استخدام زيوت الوجه التي لا تناسبك لفروة رأسك، أو يمكنك استخدامها على ساقيك ويديك وبشرة أظافرك.

مقشرات كيميائية

يمكنك استخدام تلك المقشرات على بشرتك للتخلص من النتوءات على جسمك، كما يمكن استخدام المقشرات الكيميائية على الإبطين للتخلص من الرائحة.

أقنعة الورق

يمكنك استخدام الأقنعة الورقية على قدميك، حيث تحتاج قدميك أيضًا إلى بعض الترطيب والأقنعة الورقية التي تسبب مشاكل لوجهك ويمكن استخدامها على القدمين، لأن جلد القدمين سميك، ولن يتفاعل بنفس الطريقة التي يتفاعل بها وجهك.