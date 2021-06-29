تراند الفن: حسام حبيب: شيرين تحضر لمفاجآت كتيرة الفترة القادمة

طمأن المطرب حسام حبيب الجمهور على زوجته المطربة شيرين عبد الوهاب، مشوقًا إياهم بالعديد من المفاجآت التي عملت على تحضيراتها الفترة الماضية.

وقال حسام خلال مقطع فيديو دهر خلاله عبر حسابه الشخصي على “انستجرام”: ‘اطمنوا شيرين بخير.. وهترجع بقوة الفترة الجاية.. كانت بتحضر لحاجات كتير إن شاء الله هتكون مفاجأة ليكوا.. وتعرفوا إن الوقت اللي عدى مكنش هباءً”.

وأضاف حسام، أن علاقته قوية بزوجته، ولا أساس من الصحة لما تم تداوله، مشيرًا إلى أنه لا يتحكم في حساباتها البنكية وأنها تعمل مع شركة خاصة بإدارة أعمالها ولا يتدخل بشأن أعمالها.