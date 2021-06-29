تراند الفن: الأولى من نوعها.. وزير الخارجية الإسرائيلي يزور أبو ظبي لافتتاح السفارة العبرية

يتوجه يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيل، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، للقاء عدد من الوزراء الإماراتيين من بينهم نظيره عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية.

كما سيلتقي، أحمد الصايغ وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، ووزيرة الثقافة نورة الكعبي، إلى جانب عقد عدة لقاءات بممثلين عن الجاليات اليهودية في أبو ظبي ودبي، حسب ما نشرت صحيفة جيروزاليم العبرية.

وأوضحت الصحيفة العبرية، إنه من المقرر أن يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي سفارة بلاده في أبو ظبي، والقنصلية الإسرائيلية في دبي، بحضور مسؤولين حكوميين إماراتيين.

وتعد تلك الزيارة هي الأولى من نوعها، كزيارة رسمية لوزير عبري إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ توقيع اتفاقية التطبيع مع تل أبيب “اتفاق إبراهام” خلال العام الماضي.