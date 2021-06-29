تراند الفن: تعريفات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القانون

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - فعل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دور جهاز تنمية المشروعات، باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي.

وفي هذا الشأن، نستعرض أبرز التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

المشروعات المتوسطة

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.

أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.

أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

المشروعات الصغيرة

كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.

أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه.

أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

المشروعات متناهية الصغر

كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه.

أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

المشروع حديث التأسيس

المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.