فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - فعل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دور جهاز تنمية المشروعات، باعتباره الجهة المسئولة والأب الشرعي الداعم لهذا القطاع، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي لتأهيلها ودمجها في القطاع الرسمي.
وفي هذا الشأن، نستعرض أبرز التعريفات الخاصة بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
المشروعات المتوسطة
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه.
أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه.
أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.
المشروعات الصغيرة
كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.
أو كل مشروع صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه.
أو كل مشروع غير صناعي حديث التأسيس يبلغ رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.
المشروعات متناهية الصغر
كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه.
أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأسماله المدفوع أو رأس المال المستثمر حسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.
المشروع حديث التأسيس
المشروع الذى لم يمض على تأسيسه أو تسجيله أو مزاولة نشاطه أكثر من سنتين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعريفات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في القانون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.