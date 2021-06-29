فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 34 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
حقق منتخب أوروجواي، فوزا صعبا على حساب منتخب باراجواي، بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة كوبا أمريكا.
وسجل إدينسون كافاني هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 21 عن طريق ركلة جزاء، وسيطر منتخب باراجواي على معظم أحداث اللقاء، دون خطورة كبيرة على مرمى موسليرا حارس أوروجواي.
وخطف منتخب أوروجواي وصافة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بينما حل منتخب باراجواي في المركز الثالث برصيد 6 نقاط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: أوروجواي تفوز على باراجواي بهدف وتخطف وصافة المجموعة الأولى في كوبا أمريكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.