تراند الفن: حسام حبيب: لا أدير حسابات وأعمال شيرين عبد الوهاب

خرج المطرب حسام حبيب عن صمته بعد الشائعات التي طالته خلال الساعات الماضية، باستيلائه على الحسابات البنكية لزوجته المطربة شيرين عبد الوهاب والتحكم في أعمالها.

وظهر خلال مقطع فيديو برفقة زوجته وابنتها، عبر حسابه الشخصي على “انستجرام”، أشار خلاله أن العلاقة بينهما قوية، ولا يوجد أي أساس من الصحة لما تم تداوله بالتسجيل الصوتي لوالده حسين.

وأضاف حسام، أنه لا يتحكم بحسابات شيرين البنكية فهي على دراية وخبرة كافية بشئونها الخاصة، بالإضافة إلى أنه لا يتدخل في إدارة أعمالها، فهي تعمل مع شركة خاصة بها لإدارة الأعمال.

واختتم حسام الفيديو، مشوقًا الجمهور بمفاجآت عديدة تعمل على تحضيراتها شيرين خلال الفترة الحالية، فلم تضع الفترة الماضية هباءً كما أشيع.