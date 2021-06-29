فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 9 دقائق مضت آخر الأخبار 12 زيارة
خرج المطرب حسام حبيب عن صمته بعد الشائعات التي طالته خلال الساعات الماضية، باستيلائه على الحسابات البنكية لزوجته المطربة شيرين عبد الوهاب والتحكم في أعمالها.
وظهر خلال مقطع فيديو برفقة زوجته وابنتها، عبر حسابه الشخصي على “انستجرام”، أشار خلاله أن العلاقة بينهما قوية، ولا يوجد أي أساس من الصحة لما تم تداوله بالتسجيل الصوتي لوالده حسين.
وأضاف حسام، أنه لا يتحكم بحسابات شيرين البنكية فهي على دراية وخبرة كافية بشئونها الخاصة، بالإضافة إلى أنه لا يتدخل في إدارة أعمالها، فهي تعمل مع شركة خاصة بها لإدارة الأعمال.
واختتم حسام الفيديو، مشوقًا الجمهور بمفاجآت عديدة تعمل على تحضيراتها شيرين خلال الفترة الحالية، فلم تضع الفترة الماضية هباءً كما أشيع.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: حسام حبيب: لا أدير حسابات وأعمال شيرين عبد الوهاب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.