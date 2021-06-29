تراند الفن: ثنائية ميسي تقود الأرجنتين لهزيمة بوليفيا برباعية في ختام مجموعات كوبا أمريكا

نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على حساب بوليفيا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كوبا أمريكا.

وسجل جوميز هدف الأرجنتين الأول في الدقيقة السادسة من بداية المباراة، وعزز ليونيل ميسي النتيجة بالهدفين الثاني والثالث، قبل نهاية الشوط الأول، وأحرز منتخب بوليفيا هدفه الوحيد في الدقيقة 60، وجاء هدف الأرجنتين الرابع، عن طريق لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 65 من اللقاء.

وأنهى منتخب الأرجنتين دور المجموعات في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما ودع منتخب بوليفيا البطولة دون الحصول على أي نقاط.