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فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن 40 دقيقة مضت آخر الأخبار 14 زيارة
حصل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام منتخب بوليفيا، والتي انتهت منذ قليل، بفوز التانجو بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد.
وسجل ميسي الهدفين الثاني والثالث لمنتخب الأرجنتين في الشوط الأول، بينما صنع الهدف الأول لجوميز.
وأنهى منتخب الأرجنتين دور المجموعات في صدارة مجموعته برصيد 10 نقاط، بينما ودع منتخب بوليفيا البطولة دون الحصول على أي نقاط.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: ميسي يحصل على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأرجنتين وبوليفيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.