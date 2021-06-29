تراند الفن: تشييع جثمان والد الفنان اللبناني إيوان اليوم

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يُشيّع اليوم جثمان والد الفنان اللبناني إيوان، والذي توفى مساء أمس، بعد صراع مع المرض دام فترة من الزمن، أدى فى نهاية المطاف لفقده حياته.

وتقام صلاة الجنازة على مروان أنور بعاصيري، والد الفنان إيوان في مسجد الشهداء، وسيدفن الراحل بمقابر الأسرة فى جبانة الشهداء في مدينة صيدا بلبنان.

ومن ناحية أخرى، فإن آخر ألبوم طرحه الفنان إيوان كان في عام 2017، بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية، وكان بعنوان “100نورت”، والتي كانت باللهجة المصرية، وكان الألبوم يضم 13 أغنية، ومنها ( يا 100 نورت، عالبال يوماتي، قويه، جامد جدا، يعز عليا، جه اليوم، وشي شافوك ).

بالإضافة إلى ألبومين آخرين الأول بعنوان “قلبي سهران”، وتم طرحه في 2004، ويعد أول ألبومات للفنان إيوان، وكان قد حقق نجاحًا كبيرًا في الدول العربية، وخاصة أغنية “أنا ذنبي أيه”، والألبوم الثاني كان بعنوان “ارجع ليا” وكان يضم 11 أغنية.

وبالنظر إلى أعمال إيوان الدرامية، فقد شارك في فيلم “حفل زفاف”، مع الفنان محمد رياض، ونخبة من نجوم التمثيل المصريين في عام 2009.