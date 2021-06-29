فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - يُشيّع اليوم جثمان والد الفنان اللبناني إيوان، والذي توفى مساء أمس، بعد صراع مع المرض دام فترة من الزمن، أدى فى نهاية المطاف لفقده حياته.
وتقام صلاة الجنازة على مروان أنور بعاصيري، والد الفنان إيوان في مسجد الشهداء، وسيدفن الراحل بمقابر الأسرة فى جبانة الشهداء في مدينة صيدا بلبنان.
ومن ناحية أخرى، فإن آخر ألبوم طرحه الفنان إيوان كان في عام 2017، بعد غياب 3 سنوات عن الساحة الفنية، وكان بعنوان “100نورت”، والتي كانت باللهجة المصرية، وكان الألبوم يضم 13 أغنية، ومنها ( يا 100 نورت، عالبال يوماتي، قويه، جامد جدا، يعز عليا، جه اليوم، وشي شافوك ).
بالإضافة إلى ألبومين آخرين الأول بعنوان “قلبي سهران”، وتم طرحه في 2004، ويعد أول ألبومات للفنان إيوان، وكان قد حقق نجاحًا كبيرًا في الدول العربية، وخاصة أغنية “أنا ذنبي أيه”، والألبوم الثاني كان بعنوان “ارجع ليا” وكان يضم 11 أغنية.
وبالنظر إلى أعمال إيوان الدرامية، فقد شارك في فيلم “حفل زفاف”، مع الفنان محمد رياض، ونخبة من نجوم التمثيل المصريين في عام 2009.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن هذا الخبر على ويك إند فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوق بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع القاهرة 24 وربما قد قام فريق التحرير في ويك إند بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدات هذا الخبر من مصدره الاساسي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تشييع جثمان والد الفنان اللبناني إيوان اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.