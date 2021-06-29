فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 05:09 صباحاً - أدمن دقيقتين مضت آخر الأخبار 6 زيارة
تعاني الكثير من السيدات من مشكلة ظهور التجاعيد، التي تكون على شكل خطوط تحت العين، مما يظهر أعراض الشيخوخة حتى لو في سن مبكر، وهذا يعني أن ظهور التجاعيد لا يتوقف على تقدم المرحلة العمرية للمرأة، بل يمكن أن تعود بسبب اتباع روتين يومي غير صحي.
الروتين الخاطئ الذي يسبب ظهور التجاعيد:-
من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد هو التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة، والتي تقوم على تكسير الكولاجين في البشرة.
عادة التدخين السيئة هي من أهم الأسباب التي يترتب عليها ظهور التجاعيد، لأنها تعرض البشرة إلى الإجهاد، وبالتالي الإضرار بالكولاجين وتقييد الأوعية الدموية في الوجه.
هناك حركات غير إرادية يقوم بها الإنسان بوجه عام، مثل الابتسام أو الحزن الذي يظهر على الوجه، فذلك يؤدي إلى ظهور تجاعيد على الجبين وخطوط دقيقة على الوجه.
و من أبرز الأسباب أيضًا التي تؤدي إلى ظهور التجاعيد، هو عدم الانتظام في النوم، فهو يسبب ظهور خطوطًا دقيقة إذا نام الشخص على الوسادة بنفس عضلات الوجه اليومية، وبالتالي يصعب ارتداد البشرة إلى مكانها الاصلي.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: تعرف على العادات الخاطئة التي تسبب ظهور تجاعيد العينين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.