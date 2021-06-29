تراند الفن: أنغام تدعم شيرين عبد الوهاب: “متربية على الأصول”

حرصت المطربة أنغام على دعم ومساندة الفنانة شيرين عبد الوهاب، بعد أزمتها الأخيرة، وانتشار الشائعات حولها هي وزوجها حسام حبيب، بعدما نفت شيرين كل هذه الشائعات.

ونشرت أنغام على حسابها الشخصي عبر موقع “تويتر” صورة لشيرين عبد الوهاب وعلقت عليها: “بنت الأصول ومتربية علي الأصول شيرين عبد الوهاب”.

أنغام تدعم شيرين

ودافعت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن زوجها الفنان حسام حبيب ووالدته، بعد التسريب الصوتي المسجل المنسوب لوالد زوجها، الذي زعم فيه أن حسام يتحكم بحسابات شيرين المالية، بالإضافة إلى تفكير والده في إقناع حسام بالزواج على شيرين من فتاة أخرى، كما ذكر فيه عن كره والدة حسام لشيرين.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، في فيديو نشرته عبر حسابها الخاص بموقع “تويتر”، أن ما تردد غير صحيح بالمرة، مشيرة إلى أن زوجها حسام حبيب غير مسؤول عن أي توكيلات خاصة بها وجميع “الفيز” الخاصة بها باسمها.