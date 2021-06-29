فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء الاثنين، فاعليات حفل تخرج طلاب كلية الدراسات العليا في الإدارة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وذلك بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى.
وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع الخريجين وذويهم، متمنيًا لهم مزيد من النجاح والتفوق، والتسلح بالعلم، ومستقبلا واعدا، وأن يكونوا دائما ممثلين مشرفين لأوطانهم وقادة المستقبل.
وأعرب عن سعادته وفخره للمشاركة في تخريج جيل ليبني وطنه، مشيرًا إلى أن جميع الخريجين هم مستقبل مصر، ولا بد أن يضعوا نصب أعينهم بلدهم وألا ينسوا فضل بلادهم وأبائهم، وما بذلوه من جهد ليصلوا إلى هذا اليوم.
وأشاد المحافظ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، وأعضاء هيئة التدريس على ما بذلوه من جهد مع الطلاب طوال فترة دراستهم.
وأكد أن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بجانب أنها تقوم بتقديم تعليم متميز وعالي الجودة للطلاب، فهي أيضا بمثابة بيت للطلاب من مختلف الدول العربية.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تراند الفن: محافظ الإسكندرية يشهد فاعليات حفل تخرج طلاب الدراسات العليا بالأكاديمية العربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ويك اند وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.