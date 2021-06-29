تراند الفن: هل بإمكان المتقدم لـ “الحج” إلغاء حجزه بعد دفع قيمة الباقة المختارة ؟.. “الحج”تجيب – فيديو

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏16 دقيقة مضت المرصد 10 زيارة

صحيفة المرصد: أكدت وزارة الحج والعمرة أنه بإمكان المتقدم للحج إلغاء حجزه بعد دفع قيمة الباقة المختارة.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن إلغاء الحجز بعد الدفع ولكن يشترط إلغاء تصريح الحج من منصة أبشر أولا ثم إلغاء الحجز والتقدم بطلب لاسترداد المبلغ من البوابة الالكترونية. وفقا لـ “العربية.نت”

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