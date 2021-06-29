تراند الفن: نضال الأحمدية توضح لبسمة وهبة حقيقة التسريبات الصوتية لوالد حسام حبيب

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - دافعت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن نفسها، كونها المسئولة عن نشر التسجيل الصوتي لوالد الفنان حسام حبيب، قائلة: شيرين لم تعترض على هذا التسجيل، وشبهت ما فعلته بأنه باباراتزي، وهم المصورون مطاردو المشاهير الذين يلاحقونهم في كل مكان للحصول على صور مميزة وبيعها.

وأضافت الأحمدي خلال تصريحات عبر تطبيق “زووم” مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج “90 دقيقة”، الذي يعرض عبر شاشة “المحور”، أن شيرين لم تنفِ ما جاء في التسجيل، كما أنها استطاعت تقديم سبق صحفي: “عدد ضخم من الناس اهتم بسماع التسجيلات، وبالتالي فنحن قدمنا مادة يتمنى الناس أن يسمعوها ولم نقدم خبرا تافها”.

وتابعت: “ما سمعتموه كان صوت والد حسام حبيبي، وشيرين أكدت هذا الأمر بشكل تلميحي ولم تدافع عنه، أما والد حسام حبيب فقد كذبنا، ورديت عليه وطلبت منه تحريك دعوى قضائية ضدي، وأن يثبت عبر بصمة الصوت المخبرية أن ما ظهر في التسجيل لم يكن صوته”.

وأردفت: “حسام حبيب يهين شيرين في كل مجالسه، ولدينا تسريبات ثانية، لأنه يهين كرامتها، وعندما نسرب كلام والده، ونضعه أمام الرأي العام فإن هذا حق”.

وأكدت نضال، أنها لا تربطها أي علاقة بشيرين وأنها بريئة من هذه التسريبات: “لم أتحدث إليها قبل نشر التسريب بسبب عدم وجود علاقة تربطنا، كما أننا صحفيون ولسنا جمعيات خيرية أو مصلحين أو جمعية لحقوق الإنسان، وعموما فأنا لم أخرب بيتها، لأن التسجيل أثمر عن صلح رائع بينهما”.