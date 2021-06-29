تراند الفن: كارتيرون يهنئ فريق سلة الزمالك بعد تتويجه بلقب دوري السوبر

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - وجّه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التهنئة لفريق السلة بالنادي بعد تتويجه بلقب دوري السوبر والتغلب على مُنافسه الاتحاد السكندري.

ونشر كارتيرون، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لفريق كرة السلة بنادي الزمالك، وكتب عليها: “مبروك، براڤو”.

وكان فريق كرة السلة بنادي الزمالك قد تغلب على نظيره الاتحاد السكندري، بنتيجة 84-80 في المباراة الخامسة الفاصلة، بعد التعادل في 2/2 خلال الأربع مباريات التي سبقتها.

ويُعد تتويج الزمالك هو الثاني له على التوالي، بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا للأندية الأبطال التي أقيمت مُؤخرًا في رواندا تحت رعاية NBA.

ويقود الفريق الإسباني أجوستى بوش، مديرًا فنيًا، ويعاونه كل من ياسر عبد الوهاب، مدربًا عامًا، سمير جودة، مدربًا، وإسلام جمعة، طبيب الفريق.