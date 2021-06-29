تراند الفن: Delta spread sparks fears for sports events as Russia fights record cases

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 29 يونيو 2021 04:09 صباحاً - أدمن ‏12 ثانية مضت ARAB NEWS 1 زيارة article author: Tue, 2021-06-29 02:57 MOSCOW: Russia’s Saint Petersburg posted record Covid-19 deaths Monday as it prepares to host a Euro 2020 quarter-final despite the spread of the Delta variant, which is fueling infection surges around the world and causing a headache for major sporting events.

While wealthy countries have started bringing down infections through rapid vaccination drives, outbreaks are still raging from Bangladesh to South America with the spread of the Delta variant, which was first detected in India. Main category: شاركها

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